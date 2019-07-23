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В Челябинске в отношении управляющей компании возбудили уголовное дело по факту хищения у жильцов 100 тыс. рублей

23 июль 2019 (09:23)

УрБК, Челябинск, 23.07.2019. В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении УК «Управдом», которую подозревают в хищении у жильцов 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Жители дома 16 по улице Цинковой обратились в прокуратуру с жалобами на управляющую компанию. В результате проверки выяснилось, что ООО УК «Управдом» производит начисление платы за обслуживание и ремонт общего имущества дома, в то время как компания уже с октября 2017 года прекратила свою деятельность.

«Согласно сводной оборотной ведомости за период с января 2018 по февраль 2019 года, размер поступлений по дому составил около 100 тыс. руб. Таким образом, ООО УК «Управдом» без наличия законных оснований осуществляет сбор денежных средств в счет оплаты услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома. При этом фактически вышеуказанные услуги обществом не оказывались, что подтверждается актами проверки прокуратуры района», — говорится в сообщении.

Сейчас на управляющую компанию возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

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