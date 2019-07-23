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ЦБ в первом полугодии выявил более 1 тыс. нелегальных кредиторов

УрБК, Москва, 23.07.2019. Банк России в первом полугодии выявил 1 тыс. 24 нелегальных кредитора, следует из презентации главы департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.



Согласно данным презентации, регулятор выявил за первые шесть месяцев текущего года 1 тыс. 024 «черных» кредиторов. При этом за весь прошлый год было выявлено 2 тыс. 293 таких субъектов, передает «Прайм».



Глава департамента ЦБ отметил, что только 18% нелегальных кредиторов выдают себя за микрофинансовые организации.



«Я хочу подчеркнуть, что 1 тыс. 24 «черных» кредитора — это не все организации, которые называют себя микрофинансовыми компаниями. На самом деле, из 1 тыс. 24 нелегальных, «черных» кредиторов так или иначе себя причисляют к микрофинансовым организациям только 186. Все остальные действуют под любыми другими видами своей деятельности», — заявил В. Лях.

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