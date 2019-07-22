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Из Екатеринбурга уходит последний европейский авиаперевозчик
22 июль 2019 (18:14)
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. Авиакомпания Finnair («Финские авиалинии») с 10 октября прекратит полеты из Екатеринбурга. Информацию об этом подтвердили в Уральской ассоциации туризма.
Авиакомпания совершала рейсы по маршруту Хельсинки — Екатеринбург. В качестве причины ухода «Финских авиалиний» с уральского рынка называется низкий спрос на билеты.
Отметим, что после ухода с рынка Finnair в Екатеринбурге останется лишь один иностранный перевозчик с рейсами в Европу — Turkish Airlines.
Ранее из Екатеринбурга ушли такие известные перевозчики, как Czech Airlines, Lufthansa, Alitalia и Air Moldova.
Авиакомпания совершала рейсы по маршруту Хельсинки — Екатеринбург. В качестве причины ухода «Финских авиалиний» с уральского рынка называется низкий спрос на билеты.
Отметим, что после ухода с рынка Finnair в Екатеринбурге останется лишь один иностранный перевозчик с рейсами в Европу — Turkish Airlines.
Ранее из Екатеринбурга ушли такие известные перевозчики, как Czech Airlines, Lufthansa, Alitalia и Air Moldova.
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