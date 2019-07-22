Новости дня
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
22 июль 2019 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Свердловской области еще на сутки продлили штормовое предупреждение.
Завтра, 23 июля, в регионе сохранится вероятность сильных ливней, грозы и града. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.
Напомним, что ранее в ведомстве сообщили о сохранении непогоды до 22 июля.
Завтра, 23 июля, в регионе сохранится вероятность сильных ливней, грозы и града. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.
Напомним, что ранее в ведомстве сообщили о сохранении непогоды до 22 июля.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 22 июля
- В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 14 июля
- Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 12 июля
- Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 11 июля
- В Свердловской области продлили штормовое предупреждение