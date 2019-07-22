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В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

22 июль 2019 (18:02)

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Свердловской области еще на сутки продлили штормовое предупреждение.

Завтра, 23 июля, в регионе сохранится вероятность сильных ливней, грозы и града. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Напомним, что ранее в ведомстве сообщили о сохранении непогоды до 22 июля.

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