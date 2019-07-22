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Александр Высокинский: Перенос площадки «Универсиады-2023» не изменит траекторию второй ветки метро в Екатеринбурге

Траектория второй ветки метро в Екатеринбурге не изменится из-за переноса площадки «Универсиады-2023» в Новокольцовский район. Об этом заявил глава города Александр Высокинский на открытии входа на станцию метро «Геологическая» из ТЦ «Гринвич».



«Пока мы не рассматриваем изменение траектории. Нам нужен север-юг, запад-восток — несущий крест, как мы его называем. Станции второй ветки метро известны», — рассказал Александр Высокинский.



Также глава Екатеринбурга отметил, что на сегодняшний день есть хорошие предпосылки к строительству кольцевой линии городской электрички. Проект планируют воплотить совместно с СвЖД. По его словам, скорость движения будет более чем приемлемой, а перевозка пассажиров комфортной.



В Новокольцовском рассматривают несколько транспортных схем — это скоростной трамвай, городская электричка и автобусное сообщение. Главная цель, по словам Александра Высокинского, — сделать так, чтобы от деревни Универсиады до центра города можно было добираться в течение 30 минут.



«Мы говорим о строительстве студенческого кампуса, мы говорим о строительстве мест в общежитиях в размере не менее 10 тыс. человек, естественно, мобильность нужно будет обеспечивать», — сказал он.



Глава города подчеркнул, что по направлениям юго-запада и Академического помимо строительства линии скоростного трамвая планируется улучшить качество транспортного обслуживания в целом.

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