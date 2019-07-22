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Прокуратура выявила нарушения при рассмотрении обращений граждан со стороны ЕМУП «Спецавтобаза»

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. Прокуратура выявила существенные нарушения при рассмотрении обращений граждан региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.



«Так, например, установлено, что 21 февраля 2019 года на электронную почту директора, указанную на официальном сайте ЕМУП «Спецавтобаза», поступило обращение местной жительницы о предоставлении информации, на основании каких нормативно-правовых актов ЕМУП «Спецавтобаза» выставляет счета гражданам за твердые коммунальные отходы», — говорится в сообщении.



В нарушение требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан заявление женщины, поступившее в ЕМУП «Спецавтобаза» в феврале 2019 года, на момент проведения прокурорской проверки не было даже зарегистрировано.



«По результатам надзорных мероприятий прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга в отношении должностного лица — начальника отдела по работе с клиентами ЕМУП «Спецавтобаза» — возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренного статьей 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством РФ порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами», — сообщили в прокуратуре.



По итогам его рассмотрения мировой судья судебного участка № 1 Верх-Исетского судебного района оштрафовал вышеуказанное должностное лицо на 5 тыс. руб. Судебный акт вступил в законную силу. После чего 16 июля 2019 года штраф оплачен в доход государства в полном объеме.



Также заместитель прокурора района в адрес директора ЕМУП «Спецавтобаза» внес представление об устранении выявленных нарушений закона и недопущению их в дальнейшем.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:43</span><br /><strong>Прокуратура выявила нарушения при рассмотрении обращений граждан со стороны ЕМУП «Спецавтобаза»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. Прокуратура выявила существенные нарушения при рассмотрении обращений граждан региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088590-prokuratura-vyyavila-narusheniya-pri-rassmotrenii-obrascheniy-grazhdan-so-storony-emup-specavtobaza.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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