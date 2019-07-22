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Прокуратура выявила нарушения при рассмотрении обращений граждан со стороны ЕМУП «Спецавтобаза»
22 июль 2019 (17:43)
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. Прокуратура выявила существенные нарушения при рассмотрении обращений граждан региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.
«Так, например, установлено, что 21 февраля 2019 года на электронную почту директора, указанную на официальном сайте ЕМУП «Спецавтобаза», поступило обращение местной жительницы о предоставлении информации, на основании каких нормативно-правовых актов ЕМУП «Спецавтобаза» выставляет счета гражданам за твердые коммунальные отходы», — говорится в сообщении.
В нарушение требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан заявление женщины, поступившее в ЕМУП «Спецавтобаза» в феврале 2019 года, на момент проведения прокурорской проверки не было даже зарегистрировано.
«По результатам надзорных мероприятий прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга в отношении должностного лица — начальника отдела по работе с клиентами ЕМУП «Спецавтобаза» — возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренного статьей 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством РФ порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами», — сообщили в прокуратуре.
По итогам его рассмотрения мировой судья судебного участка № 1 Верх-Исетского судебного района оштрафовал вышеуказанное должностное лицо на 5 тыс. руб. Судебный акт вступил в законную силу. После чего 16 июля 2019 года штраф оплачен в доход государства в полном объеме.
Также заместитель прокурора района в адрес директора ЕМУП «Спецавтобаза» внес представление об устранении выявленных нарушений закона и недопущению их в дальнейшем.
«Так, например, установлено, что 21 февраля 2019 года на электронную почту директора, указанную на официальном сайте ЕМУП «Спецавтобаза», поступило обращение местной жительницы о предоставлении информации, на основании каких нормативно-правовых актов ЕМУП «Спецавтобаза» выставляет счета гражданам за твердые коммунальные отходы», — говорится в сообщении.
В нарушение требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан заявление женщины, поступившее в ЕМУП «Спецавтобаза» в феврале 2019 года, на момент проведения прокурорской проверки не было даже зарегистрировано.
«По результатам надзорных мероприятий прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга в отношении должностного лица — начальника отдела по работе с клиентами ЕМУП «Спецавтобаза» — возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренного статьей 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством РФ порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами», — сообщили в прокуратуре.
По итогам его рассмотрения мировой судья судебного участка № 1 Верх-Исетского судебного района оштрафовал вышеуказанное должностное лицо на 5 тыс. руб. Судебный акт вступил в законную силу. После чего 16 июля 2019 года штраф оплачен в доход государства в полном объеме.
Также заместитель прокурора района в адрес директора ЕМУП «Спецавтобаза» внес представление об устранении выявленных нарушений закона и недопущению их в дальнейшем.
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