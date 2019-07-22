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Учредителя СК «Капитал» обвиняют в сокрытии от уплаты налогов свыше 73 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Екатеринбурге учредитель строительной компании (СК) «Капитал» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию или документы заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Обвиняемый заключил фиктивные договоры с различными организациями, обладающими признаками анонимных структур, с искажением бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Умышленно завысив сумму налоговых вычетов, обвиняемый тем самым уменьшил сумму налога на добавленную стоимость», — говорится в сообщении.



Учредитель компании не уплатил НДС с предприятия за IV квартал 2013 года, а также за 2014-2015 годы на сумму свыше 73,6 млн руб.



Обвиняемый в полном объеме признал вину в инкриминируемом преступлении. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Руководителю строительной компании грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:14</span><br /><strong>Учредителя СК «Капитал» обвиняют в сокрытии от уплаты налогов свыше 73 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Екатеринбурге учредитель строительной компании (СК) «Капитал» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию или документы заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088588-uchreditelya-sk-kapital-obvinyayut-v-sokrytii-ot-uplaty-nalogov-svyshe-73-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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