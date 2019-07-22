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Учредителя СК «Капитал» обвиняют в сокрытии от уплаты налогов свыше 73 млн рублей
22 июль 2019 (17:14)
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Екатеринбурге учредитель строительной компании (СК) «Капитал» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию или документы заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Обвиняемый заключил фиктивные договоры с различными организациями, обладающими признаками анонимных структур, с искажением бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Умышленно завысив сумму налоговых вычетов, обвиняемый тем самым уменьшил сумму налога на добавленную стоимость», — говорится в сообщении.
Учредитель компании не уплатил НДС с предприятия за IV квартал 2013 года, а также за 2014-2015 годы на сумму свыше 73,6 млн руб.
Обвиняемый в полном объеме признал вину в инкриминируемом преступлении. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Руководителю строительной компании грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
«Обвиняемый заключил фиктивные договоры с различными организациями, обладающими признаками анонимных структур, с искажением бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Умышленно завысив сумму налоговых вычетов, обвиняемый тем самым уменьшил сумму налога на добавленную стоимость», — говорится в сообщении.
Учредитель компании не уплатил НДС с предприятия за IV квартал 2013 года, а также за 2014-2015 годы на сумму свыше 73,6 млн руб.
Обвиняемый в полном объеме признал вину в инкриминируемом преступлении. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Руководителю строительной компании грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
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