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Western Union ограничила размер перевода средств за границу

22 июль 2019 (16:45)

УрБК, Москва, 22.07.2019. Система денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу (кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама) суммой в 600 тыс. руб. в течение 30 календарных дней, сообщили РИА «Новости» в ее контакт-центре.

Это не первое подобное ограничение, вводимое системой. С 16 апреля суммой в 100 тыс. руб. также в течение 30 дней ограничена сумма одного денежного перевода, отправляемого из РФ в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам. Как тогда пояснял сотрудник компании, эти меры направлены на минимизацию рисков использования денежных средств в противоправных целях.

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