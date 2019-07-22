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Фонд капремонта Свердловской области потратит около 12 млн рублей на исправление ошибок подрядчика

22 июль 2019 (16:32)

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Свердловской области Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах потратит около 12 млн руб. на исполнение гарантийных обязательств по претензиям жителей отремонтированных в 2015 году домов. Об этом сегодня сообщил журналистам гендиректор фонда Станислав Суханов.

«Мы в этом году потратим около 12 млн руб. (на исполнение гарантийных обязательств — прим. ред.), все они пойдут на проблемы 2015 года, немножко на дома 2016 года. Именно дома 2015 года вызывают беспокойство с точки зрения качества выполненных работ. К сожалению, некоторых подрядчиков уже нет, они на сегодняшний день обанкротились. Гарантийные обязательства в данном случае выполняет фонд. По домам, отремонтированным в 2017-2018 году, обращений не поступало», — сказал он.

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