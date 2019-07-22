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Игорь Заводовский рассказал о строительстве нового автовокзала в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Екатеринбурге скоро объявят о начале строительства торгово-транспортного пересадочного (ТТПУ) узла в Ботаническом микрорайоне. Об этом рассказал соучредитель «Общества Малышева 73» Игорь Заводовский на торжественном открытии перехода из ТЦ «Гринвич» на станцию метро «Геологическая».



«В данный момент мы решаем последние юридические вопросы и сложности. Центр будет. О старте строительства мы сообщим чуть-чуть позже. Большим изменениям он не подвергся, то есть примерно то, что мы презентовали, то и предполагается строить», — заявил Игорь Заводовский.



Отметим, что в 2017 году было объявлено, что здание будущего ТТПУ будет трехэтажным. На первом уровне будут находиться зоны разгрузки для торговых помещений, объекты инженерной инфраструктуры, а также автобусные платформы. На втором этаже разместятся залы ожидания, кассы, магазины и объекты сферы услуг. Площадь территории автовокзала составит около 2 га. Третий этаж отдадут под торговлю. Остановки общественного транспорта на прилегающей к автовокзалу территории будут сохранены.

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