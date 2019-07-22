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Официальный курс доллара США вырос на 11 коп., евро снизился на 14 коп.
22 июль 2019 (15:59)
УрБК, Москва, 22.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 июля 2019 года. Курс долл. США вырос на 11,1 коп. до 62,97 руб., евро снизился на 13,95 коп. до 70,65 руб.
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