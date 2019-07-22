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В Свердловской области собираемость взносов на капремонт домов составляет 95%

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Свердловской области собираемость взносов на капремонт многоквартирных жилых домов в первом полугодии составила 95%. Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.



«В прошлом году собираемость в Екатеринбурге составила 95,5%. А в целом по Свердловской области — 96,72%. В этом году мы сохраняем ту же самую динамику, за первые полгода те же самые цифры — на уровне 95%», — сказал он.



«На самом деле с начала этого года мы боялись, что у нас может быть провал по собираемости в связи с введением «мусорной реформы», что может вызвать негативное отношение в том числе к плате за капитальный ремонт. Но этого не произошло — динамика сохранена, те же самые показатели, мы идем абсолютно нормально и прогнозируемо. 95,5% собираемости к концу года будет однозначно, а, скорее всего, и больше», — добавил Станислав Суханов.



В свою очередь, министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов подчеркнул, что объем осуществляемого капитального ремонта жилых домов напрямую зависит от того, как собственники жилья оплачивают взносы.



«Процент сбора увеличится, соответственно, объем работ также увеличится. Уточню, что речь идет не о количестве домов, а об увеличении ремонтируемой площади. Мы переходим к домам повышенной этажности — от двухэтажных к пятиэтажным. Соответственно, ремонтируемая площадь будет увеличиваться, а количество домов — несколько снижаться», — сказал он.



Также, по словам Николая Смирнова, в 2020 году объем капремонта будет больше из-за того, что финансирование работ увеличится примерно на 10%.



«Это связано с тем, что фонд обязан был выплатить средства, которые собирал ранее за дома, ушедшие на спецсчета. В 2019 году на это были перечислены последние средства в большом объеме», — уточнил он.

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