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В Минпромторге предложили смягчить правила розничной продажи пива

22 июль 2019 (14:52)

УрБК, Москва, 22.07.2019. Минпромторг РФ предлагает ослабить регулирование продажи пива. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на разрабатываемый министерством проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы.

«Министерство считает важным регулировать оборот пива, как и натуральных вин, не так жестко, как оборот крепкого алкоголя. То есть требуется раздельное регулирование. Это позволит сместить потребление от более вредного крепкого алкоголя к значительно менее вредным слабоалкогольным натуральным напиткам», — отметили в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что этот вопрос неоднократно обсуждался в последние годы. Предприниматели поддерживают идею. При этом в проекте стратегии лишь предлагается обсудить этот вопрос, а конкретные решения будут закреплены в законодательстве.

Подобным образом регулирование оборота уже начинает ослабляться в отношении натуральных вин, подчеркнули в Минпромторге.

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