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В Минпромторге предложили смягчить правила розничной продажи пива

УрБК, Москва, 22.07.2019. Минпромторг РФ предлагает ослабить регулирование продажи пива. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на разрабатываемый министерством проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы.



«Министерство считает важным регулировать оборот пива, как и натуральных вин, не так жестко, как оборот крепкого алкоголя. То есть требуется раздельное регулирование. Это позволит сместить потребление от более вредного крепкого алкоголя к значительно менее вредным слабоалкогольным натуральным напиткам», — отметили в пресс-службе министерства.



В ведомстве отметили, что этот вопрос неоднократно обсуждался в последние годы. Предприниматели поддерживают идею. При этом в проекте стратегии лишь предлагается обсудить этот вопрос, а конкретные решения будут закреплены в законодательстве.



Подобным образом регулирование оборота уже начинает ослабляться в отношении натуральных вин, подчеркнули в Минпромторге.

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