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В Свердловской области к концу 2021 года в жилых домах заменят 1,5 тыс. лифтов
22 июль 2019 (14:40)
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Свердловской области в жилых домах заменят 1,5 тыс. лифтовых оборудований до конца 2021 года. Об этом сегодня заявил журналистам министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
«Мы уже заменили 200 лифтов. Совместно с Фондом капитального ремонта планируем обновить еще порядка 1,5 тыс. лифтов, тем самым к началу 2022 года ликвидировать тот объем «недоремонта» лифтов, который есть в Свердловской области», — сказал он.
Николай Смирнов также сообщил, что реализация данного этапа позволит перейти к плановой замене лифтового оборудования.
«Дальше будем постепенно переходить на плановую замену лифтов, в том числе с возможностью не только замены лифта целиком, но и его отдельных узлов. Когда перейдем на плановый текущий ремонт, сможем более рационально использовать средства», — уточнил он.
«Мы уже заменили 200 лифтов. Совместно с Фондом капитального ремонта планируем обновить еще порядка 1,5 тыс. лифтов, тем самым к началу 2022 года ликвидировать тот объем «недоремонта» лифтов, который есть в Свердловской области», — сказал он.
Николай Смирнов также сообщил, что реализация данного этапа позволит перейти к плановой замене лифтового оборудования.
«Дальше будем постепенно переходить на плановую замену лифтов, в том числе с возможностью не только замены лифта целиком, но и его отдельных узлов. Когда перейдем на плановый текущий ремонт, сможем более рационально использовать средства», — уточнил он.
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