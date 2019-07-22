В «Гринвиче» торжественно открылся новый вход на станцию метро «Геологическая»

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. Сегодня в екатеринбургском ТЦ «Гринвич» открыли новый вход на станцию метро «Геологическая».В торжественной церемонии разрезания ленты приняли участие Александр Высокинский и маленькая девочка, которая в это время ждала поезда метро на платформе.«Мы благодарны «Обществу Малышева 73» за достаточно серьезные вливания с точки зрения инвестиций в экономику города. С сегодняшнего дня затраты будет уже нести муниципалитет. Это наш совместный проект. Для нас это приемлемо, так как увеличивает комфортность наших граждан. Для «Гринвича» — это товарооборот и проход посетителей. Я думаю, что в будущем мы вместе такие проекты будем развивать», — заявил глава Екатеринбурга.Отметим, что общий объем инвестиций в проект составил 815 млн руб. На сегодняшний день объект передан метрополитену и находится на его балансе.«Сейчас станцию метро ежесуточно посещает 21-23 тыс. человек по данным метрополитена. Я считаю, что поток станции увеличится на 25% с открытием второго комфортного входа. Соответственно все эти посетители будут посетителями «Гринвича» дополнительными», — сказал совладелец «Общества Малышева 73» Игорь Заводовский.По его словам, в случае открытия третьей ветки метро станция «Геологическая» станет пересадочной, количество пассажиров резко возрастет в 2-3 раза, поэтому дополнительный вход будет востребован жителями Екатеринбурга.