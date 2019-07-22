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Россельхознадзор выявил вредных насекомых в продукции магазина «Леруа Мерлен»

УрБК, Челябинск, 22.07.2019. Управление Россельхознадзора по Челябинской области возбудило административное производство в отношении ООО «Леруа Мерлен Восток» в связи с обнаружением заражения партии реализуемых магазином горшечных растений карантинным вредным организмом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Внеплановая выездная проверка магазина была проведена в результате жалобы местной жительницы на насекомых в приобретенном в «Леруа Мерлен» растении. В итоге факт заражения партии гербер подтвердился — специалисты Россельхознадзора обнаружили в них западного цветочного трипса, который не только приносит вред растениям, но и является переносчиком различных вирусных заболеваний.



«Выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной карантинными объектами, ее хранение, реализация, использование в качестве посадочного материала не допускаются.



Ввиду невозможности и нецелесообразности проведения обеззараживания горшечных растений ООО «Леруа Мерлен Восток» выдано предписание об уничтожении зараженной партии гербер», — говорится в сообщении.



Кроме того, выяснилось, что магазин не известил Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции.



По результатам проверки ООО «Леруа Мерлен Восток» составлен протокол об административном правонарушении и выписано предписание об устранении выявленных нарушений.

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