ММК запустил новую аглофабрику стоимостью 30 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 22.07.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) в присутствии президента России Владимира Путина запустили аглофабрику № 5, производительностью до 5,5 млн т агломерата в год.



По сообщению пресс-службы предприятия, аналогов такого объекта нет в стране. Новая аглофабрика ММК оснащена самым современным оборудованием, позволяющим получать высококачественный агломерат, в её работе использованы наилучшие доступные технологии.



«Данный проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду. Ввод в строй новой аглофабрики гарантирует радикальное повышение экологической безопасности. Это — часть масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой комбинат кардинально обновляет все производства первого передела», — подчеркнул председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.



Стоимость контрактного оборудования, поставленного компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd (КНР), составила 6,7 млрд руб. Общие капитальные вложения в комплекс аглофабрики, включая строительно-монтажные работы — около30 млрд руб.



Площадь спекания агломерата у агломашин № 1 и № 2, входящих в состав новой аглофабрики, составляет по 300 кв. м на каждую аглоленту, высота слоя аглошихты — 700 мм. Содержание мелочи (фракция 0-5 мм) в продукции новой аглофабрики сократится с 10% до 5%. Производительность нового агрегата — 347,2 т агломерата в час.



Новая аглофабрика оснащена 19-ю высокоэффективными природоохранными объектами. Каждая агломашина оборудована сероулавливающей установкой и системой рециркуляции аглогазов, что обеспечивает очистку всего объёма отходящих газов.

Ввод в работу новой аглофабрики позволит вывести из эксплуатации физически и морально устаревшее оборудование агломерационной фабрики № 4. В результате удастся достичь сокращения выбросов пыли в два раза (на 2,1 тыс. т в год), диоксида серы — в четыре раза (на 3,5 тыс. т в год), бензапирена — в 16 раз, сокращения сбросов загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения на 600 т в год, сокращения размещения в шламохранилище № 2 технологических отходов аглоцеха на 13,75 тыс. т в год.



При полной загрузке производительность пятой аглофабрики составит 5,5 млн т стабилизированного охлажденного агломерата в год, что позволит обеспечить доменный цех ММК высококачественным сырьем и повысить эффективность аглодоменного производства. Благодаря экологическим объектам новой аглофабрики улучшатся условия труда работников агломерационного производства ММК.



Генеральными подрядчиками строительства стали АО «ПО Монтажник», ОАО «Прокатмонтаж», ООО «Строительный комплекс», ООО «Маглин», ООО «ОКС»; генеральным проектировщиком комплекса выступило ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ».

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