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В Екатеринбурге вынесен приговор группе страховых мошенников за хищение 4,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении 25 подсудимых по уголовному делу о мошенничестве при получении страховых выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.



Как отмечают в ведомстве, житель Екатеринбурга Руслан Рамазанов создал организованную группу, в состав которой вошли юрисконсульт страховой компании, руководитель экспертной организации, готовившей заключения о стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, а также иные лица, имеющие специальные познания в ремонте автомобилей.



С сентября 2016 года по июнь 2017 года они инсценировали ряд ДТП, чтобы получать страховые выплаты.

В качестве потерпевших по данному уголовному делу проходят несколько страховых компаний, совокупный ущерб которых превышает 4,7 млн руб. В целях будущего возможного взыскания ущерба наложен арест на имущество подсудимых на общую сумму свыше 2,9 млн руб.



Два активных участника организованной группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, материалы уголовных дел в отношении них выделены в отдельное производство и рассмотрены Ленинским районным судом Екатеринбурга отдельно.



Организатор преступной группы Руслан Рамазанов скрылся и объявлен в розыск.



«Из 25 подсудимых в отношении 12 судом по ходатайству потерпевшей стороны уголовное дело прекращено в связи с примирением и возмещением причиненного ущерба, а также в связи с назначением судебного штрафа. Кроме того, в период рассмотрения уголовного дела 1 подсудимый скончался, в связи с чем уголовное преследование в отношении него прекращено», — говорится в сообщении.



Ленинский районный суд назначил 4 подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 10 лет 6 месяцев лишения свободы, 2 подсудимым наказание в виде лишения свободы условно от 1 года 6 месяцев до 2 лет с испытательным сроком от 1 года 6 месяцев до 2 лет, 5 подсудимым — наказание в виде обязательных работ на срок от 300 до 400 часов.



Еще один член группы получил 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Исковые требования страховых компаний о взыскании с подсудимых материального ущерба суд постановил выделить в гражданское судопроизводство.



Приговор не вступил в законную силу.

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