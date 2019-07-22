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Число выданных россиянам займов в первом полугодии выросло на 18%

Российские микрофинансовые организации (МФО) в первом полугодии 2018 года выдали 8,5 млн займов, что на 18% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Юником 24».



«По итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали россиянам примерно 8,5 млн займов, что больше аналогичного периода 2018 года на 18%», — говорится в исследовании.



Эксперты указывают, что на ситуацию с агрессивным ростом выдач, который наблюдался в первом полугодии, могут повлиять меры по сдерживанию необеспеченного потребкредитования. В первую очередь, подчеркивают аналитики, это ограничение годовых процентов, которое заработало с 1 июля, и расчет с 1 октября показателя долговой нагрузки.

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