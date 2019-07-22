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В Минэкономразвития предсказали тяжелые последствия проблемы закредитованности россиян

УрБК, Москва, 22.07.2019. Проблема растущей закредитованности населения окажет негативное влияние на экономику РФ в 2021 году. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



По его словам, проблема приведет ко «взрыву» через три года в экономике.



«Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Мы до 2022 года уже не дотянем», — отметил министр.

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