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В Минэкономразвития предсказали тяжелые последствия проблемы закредитованности россиян
22 июль 2019 (10:00)
УрБК, Москва, 22.07.2019. Проблема растущей закредитованности населения окажет негативное влияние на экономику РФ в 2021 году. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По его словам, проблема приведет ко «взрыву» через три года в экономике.
«Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Мы до 2022 года уже не дотянем», — отметил министр.
По его словам, проблема приведет ко «взрыву» через три года в экономике.
«Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Мы до 2022 года уже не дотянем», — отметил министр.
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