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Минтруд не стал увеличивать размер пособия по безработице

19 июль 2019 (17:48)

УрБК, Москва, 19.07.2019. Минтруд не планирует в 2020 году увеличивать размер пособия по безработице, следует из проекта постановления правительства.

Согласно документу, пособие по безработице на 2020 год устанавливается в размере от 1,5 тыс. руб. (минимальное) до 11,28 тыс. руб. (максимальное) для граждан предпенсионного возраста и до 8 тыс. руб. (максимальное) для остальных безработных. Такие же размеры пособий действуют в этом году.

В пояснительной записке к документу отмечается, что объем бюджетных ассигнований на осуществление социальных выплат безработным составил на 2020 год 54 319,96 млн руб., на 2021 год — 54 309,96 млн руб., на 2022 год — 309,96 млн руб.

При этом в 2020 году прогнозируется увеличение в 1,6 раза среднемесячной численности зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста, что связано с реализацией федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и информационной кампанией по привлечению граждан предпенсионного возраста к участию в мероприятиях с последующим трудоустройством.

«Прогнозируемая среднемесячная численность граждан предпенсионного возраста, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, в 2020 году составит 150,2 тыс. человек, в 2021 году — 150,3 тыс. человек, в 2022 году — 150,3 тыс. человек (для сравнения, в январе-июне этого года — 92 тыс. человек, на конец июня — 122,6 тыс. человек).

«Размер дополнительной потребности на эти цели составит: на 2020 год — 2647,8 млн руб., на 2021 год — 2639,2 млн руб., на 2022 год — 2631,9 млн руб.», — уточняется в документе.

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