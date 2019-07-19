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В Екатеринбурге осуждены мошенницы за хищение 18 млн рублей у банка
19 июль 2019 (17:34)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2019. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Маринэ Бабушкиной и Екатерине Николаевой, которые похитили у банка 18 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как было установлено в суде, сообщницы в 2014 году оформили поддельные документы о платежеспособности потенциального клиента для получения ипотечного кредита. Общая сумма займа составила 18 млн руб. Заявка была подана на приобретение дома, заявленная стоимость которого составляла 22 млн руб. По факту строение оценивалось на сумму 9 млн руб.
«После одобрения поданной заявки и перечисления денежных средств на счет, подконтрольный обвиняемым, денежные средства были ими обналичены и похищены. При этом злоумышленницы пообещали номинальному заемщику, что будут осуществлять кредитные платежи», — говорится в сообщении.
По решению суда сообщницы были признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Маринэ Бабушкиной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Екатерине Николаевой — 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В январе 2019 года ей был вынесен другой приговор — Железнодорожным районным судом Екатеринбурга.
Как было установлено в суде, сообщницы в 2014 году оформили поддельные документы о платежеспособности потенциального клиента для получения ипотечного кредита. Общая сумма займа составила 18 млн руб. Заявка была подана на приобретение дома, заявленная стоимость которого составляла 22 млн руб. По факту строение оценивалось на сумму 9 млн руб.
«После одобрения поданной заявки и перечисления денежных средств на счет, подконтрольный обвиняемым, денежные средства были ими обналичены и похищены. При этом злоумышленницы пообещали номинальному заемщику, что будут осуществлять кредитные платежи», — говорится в сообщении.
По решению суда сообщницы были признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Маринэ Бабушкиной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Екатерине Николаевой — 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В январе 2019 года ей был вынесен другой приговор — Железнодорожным районным судом Екатеринбурга.
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