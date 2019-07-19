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Правительство РФ рассмотрит вопрос о субсидировании первоначального взноса по ипотеке

УрБК, Москва, 19.07.2019. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оценить целесообразность однократного субсидирования россиянам выплаты первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам за счет бюджетных средств и подготовить соответствующие предложения. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.



Владимир Путин дал такое поручение после проверки законодательства по жилищному строительству, до 1 сентября правительство должно представить предложения.



Также он поручил правительству и субъектам РФ до 10 октября разработать дополнительные механизмы обеспечения жильем имеющих невысокий уровень доходов граждан на условиях его сохранения в публичной собственности, а также обеспечить централизацию на уровне субъектов РФ функции технического заказчика по строительству жилищного фонда социального использования.



Кроме того, президент подчеркнул необходимость обеспечить формирование земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство. Объемов ввода такого жилья к 2024 году должен быть на уровне свыше 40 млн кв. м. в год. При этом на таких земельных участках нужно предусмотреть утверждение планов реализации комплексных проектов индивидуального жилищного строительства, включающих мероприятия по подготовке соответствующей инфраструктуры и индустриальному строительству домов.



Отмечается, что Генпрокуратура РФ при участии Минстроя и Роспотребнадзора должна будет провести комплексную проверку соблюдения законодательства органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.

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