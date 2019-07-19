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Колледж Попова заплатит более 250 тыс. рублей за размещение стоянки на земле для общежития

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2019. В Екатеринбурге на территории ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова» (ГАПОУ СО «УРТК им. А. С. Попова») разместили незаконную стоянку автомобилей. Об том сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Участок, площадью 1 тыс. 255 кв. м., в который входит 375 кв. м. — переданных в бессрочное пользование колледжу, имеет разрешенный основной вид использования — под существующее здание общежития. Но на данной земле сотрудники надзорного ведомства обнаружили автомобильную стоянку, на размещение которой разрешительных документов колледж не имеет.



Постановлением главного государственного инспектора МО «г. Екатеринбург» Свердловской области по использованию и охране земель ГАПОУ СО «УРТК им. А.С. Попова» за нецелевое использование земельного участка назначено административное наказание в виде штрафа в размере 255 тыс. 938 руб. по части 1 ст. 8.8 КоАП РФ.



Решением судьи Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга указанное постановление оставлено без изменения.



Защитник колледжа подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судья оставил решение без изменений. Учебное заведение заплатит 255 тыс. 938 руб. административного штрафа.

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