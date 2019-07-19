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Многодетным семьям сотрудников ММК вручили сертификаты на покупку автомобилей

19 июль 2019 (16:46)

УрБК, Магнитогорск, 19.07.2019. На сцене Арены «Металлург» 28 многодетным семьям работников ПАО «ММК» и обществ Группы торжественно вручили сертификаты на приобретение семейных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Осенью прошлого года руководством ПАО «ММК» было принято решение о реализации программы поддержки многодетных семей, имеющих пять и более детей, в приобретении семейного автомобиля. Как отметили в пресс-службе, аналогов такого благотворительного проекта нет ни на одном крупном промышленном предприятии в Российской Федерации.

Участниками программы, приуроченной к 90-летию Магнитогорска и Дню металлурга, стали 28 семей, в которых один или оба родителя являются работниками обществ Группы ПАО «ММК». В этих семьях воспитывается 161 ребенок в возрасте до 18 лет.

Проект осуществлен совместно с благотворительным фондом «Металлург», много лет реализующим программу социальной поддержки многодетных семей «Дружная семья».

Партнеры проекта — компания «Сильвер-Авто Групп» — предоставила участникам программы приятные бонусы, а «КредитУралБанк» — выгодные условия по кредитам и отмену стандартной комиссии при зачислении и списании денежных средств.

Сертификаты на приобретение автомобилей многодетным семьям вручили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, управляющий директор ООО «Сильвер-Авто ГРУПП» Николай Задорожный и вице-президент «КУБ» АО Александр Лазуткин.

«Осуществление этой во многом уникальной программы стало очередным подтверждением социально-ориентированной политики ПАО «ММК», важным аспектом которой является реализация программ стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей», — отметил Павел Шиляев.

В рамках действующей на комбинате программы «Поддержка многодетных семей» в прошлом году оказана поддержка 1 тыс. 229 многодетным семьям, в которых воспитываются более 3 тыс. детей в возрасте до 18 лет. Затраты на реализацию программы по 12-ти направлениям составили 43,73 млн руб. Более 38 млн руб. в 2018 году составили затраты на реализацию программы «Стимулирования рождаемости и поддержки материнства и детства».

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