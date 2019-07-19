Новости дня
Штрафы за задержку рейсов и багажа в РФ могут поднять в 10 раз
19 июль 2019 (15:46)
УрБК, Москва, 19.07.2019. Авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки. Такие меры предусмотрены поправками ко второму чтению в законопроект, ужесточающий ответственность авиакомпаний перед клиентами. Об этом сообщают «Известия».
На сегодняшний день размер компенсации привязан к МРОТ и составляет 25 руб. за час. Один из авторов поправок, член комитета Госдумы по транспорту Максим Сураев отмечает, что в таком случае штрафы могут вырасти с 25 до 250 руб. за каждый час опоздания. По его словам, размер штрафа предложен по аналогии с уже действующим на железнодорожном транспорте в рамках закона «О защите прав потребителя».
Максим Сураев также подчеркнул, что в законопроекте впервые речь идет не только о компенсации за отложенный рейс, но и за просрочку доставки багажа.
Статью 120 «Воздушного кодекса об ответственности авиакомпаний за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения» предлагается дополнить словами: «Пассажир также вправе потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причиненных в связи с просрочкой его доставки или багажа в пункт назначения, в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа».
Но говорить об однозначном принятии поправок пока рано. Так, в Минтрансе раскритиковали подход, указанный в новой редакции законопроекта. В министерстве считают, что его реализация создаст необоснованную социальную дифференциацию пассажиров при определении и выплате штрафов за просрочку доставки и может привести к чувствительному повышению стоимости перевозки для конечного потребителя.
На сегодняшний день размер компенсации привязан к МРОТ и составляет 25 руб. за час. Один из авторов поправок, член комитета Госдумы по транспорту Максим Сураев отмечает, что в таком случае штрафы могут вырасти с 25 до 250 руб. за каждый час опоздания. По его словам, размер штрафа предложен по аналогии с уже действующим на железнодорожном транспорте в рамках закона «О защите прав потребителя».
Максим Сураев также подчеркнул, что в законопроекте впервые речь идет не только о компенсации за отложенный рейс, но и за просрочку доставки багажа.
Статью 120 «Воздушного кодекса об ответственности авиакомпаний за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения» предлагается дополнить словами: «Пассажир также вправе потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причиненных в связи с просрочкой его доставки или багажа в пункт назначения, в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа».
Но говорить об однозначном принятии поправок пока рано. Так, в Минтрансе раскритиковали подход, указанный в новой редакции законопроекта. В министерстве считают, что его реализация создаст необоснованную социальную дифференциацию пассажиров при определении и выплате штрафов за просрочку доставки и может привести к чувствительному повышению стоимости перевозки для конечного потребителя.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В России штрафы для авиакомпаний за задержку рейса более чем на 3 часа могут повысить в 14 раз
- Минтранс предложил увеличить штраф для авиакомпаний за просрочку доставки пассажиров и груза
- Свердловчанин отсудил у авиакомпании AZUR air и турфирмы «Миграс» 87 тыс. рублей за потерянный на отдыхе багаж
- В Госдуму внесут законопроект об исключении из тарифа на авиаперевозки условия о наличии нормы провоза багажа
- Для авиакомпаний могут ввести штрафы за просрочку доставки пассажира до 6,7 тыс. долларов США