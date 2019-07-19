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«Екатеринбурггаз» выплатит 600 тыс. рублей за срыв сроков подключения клиента к газоснабжению

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2019. АО «Екатеринбурггаз» выплатит штраф в размере 600 тыс. руб. за срыв срока подключения клиента к системе газоснабжения, сообщает пресс-служба Свердловского УФАС России.



Поверка антимонопольным ведомством «Екатеринбурггаза» последовала за обращением местного жителя о неисполнении условий заключенного с компанией договора. В частности, АО «Екатеринбурггаз» в установленный срок не выполнило в полном объеме свои обязательства по подключению к системе.



«Компанию признали виновной в правонарушении по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ. Помимо штрафа, компании внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», — говорится в сообщении.



«Екатеринбурггаз» не признал свою вину и попытался обжаловать постановление, но Арбитражный суд Свердловской области оставил меру наказания без изменения. На решение, в том числе, повлиял тот факт, что это уже второй случай, когда компания сорвала установленный договором срок завершения работ. Ранее предприятие уже признавалось виновным в «неосуществлении действий по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения», а также «по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства».



«Пренебрежительное отношение АО «Екатеринбурггаз» к исполнению своих обязанностей несет угрозу охраняемым общественным отношениям, в связи с чем основания для признания правонарушения малозначительным отсутствуют», — подчеркивает пресс-служба.

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