Новости дня
«Екатеринбурггаз» выплатит 600 тыс. рублей за срыв сроков подключения клиента к газоснабжению
19 июль 2019 (15:28)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2019. АО «Екатеринбурггаз» выплатит штраф в размере 600 тыс. руб. за срыв срока подключения клиента к системе газоснабжения, сообщает пресс-служба Свердловского УФАС России.
Поверка антимонопольным ведомством «Екатеринбурггаза» последовала за обращением местного жителя о неисполнении условий заключенного с компанией договора. В частности, АО «Екатеринбурггаз» в установленный срок не выполнило в полном объеме свои обязательства по подключению к системе.
«Компанию признали виновной в правонарушении по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ. Помимо штрафа, компании внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», — говорится в сообщении.
«Екатеринбурггаз» не признал свою вину и попытался обжаловать постановление, но Арбитражный суд Свердловской области оставил меру наказания без изменения. На решение, в том числе, повлиял тот факт, что это уже второй случай, когда компания сорвала установленный договором срок завершения работ. Ранее предприятие уже признавалось виновным в «неосуществлении действий по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения», а также «по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства».
«Пренебрежительное отношение АО «Екатеринбурггаз» к исполнению своих обязанностей несет угрозу охраняемым общественным отношениям, в связи с чем основания для признания правонарушения малозначительным отсутствуют», — подчеркивает пресс-служба.
Поверка антимонопольным ведомством «Екатеринбурггаза» последовала за обращением местного жителя о неисполнении условий заключенного с компанией договора. В частности, АО «Екатеринбурггаз» в установленный срок не выполнило в полном объеме свои обязательства по подключению к системе.
«Компанию признали виновной в правонарушении по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ. Помимо штрафа, компании внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», — говорится в сообщении.
«Екатеринбурггаз» не признал свою вину и попытался обжаловать постановление, но Арбитражный суд Свердловской области оставил меру наказания без изменения. На решение, в том числе, повлиял тот факт, что это уже второй случай, когда компания сорвала установленный договором срок завершения работ. Ранее предприятие уже признавалось виновным в «неосуществлении действий по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения», а также «по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства».
«Пренебрежительное отношение АО «Екатеринбурггаз» к исполнению своих обязанностей несет угрозу охраняемым общественным отношениям, в связи с чем основания для признания правонарушения малозначительным отсутствуют», — подчеркивает пресс-служба.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Екатеринбурггаз» оплатил 50 тыс. рублей штрафа за нарушение при подключении к сетям
- За нарушения при подключении к сетям свердловское УФАС оштрафовало «Газэкс» на 400 тыс. рублей
- «Екатеринбурггаз» исключил необоснованные условия при подключении газа в поселке Палникс
- За угрозу прекращения поставки газа владельцам индивидуальных жилых домов в Екатеринбурге ОАО «Екатеринбурггаз» повергнуто штрафу
- ОАО «Екатеринбурггаз» уличено в совершении административного правонарушения в области рынка ценных бумаг