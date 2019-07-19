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В аэропорту Кольцово открылся новый контрольно-пропускной пункт
19 июль 2019 (14:45)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2019. В международном аэропорту Кольцово открылся новый контрольно-пропускной пункт (КПП) для досмотра транспортных средств и попадающих на контролируемую территорию авиагавани авиаперсонала, благодаря чему пропускная способность КПП возросла вдвое. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Строительство основного КПП аэропорта началось в феврале 2019 года. Он заменил предыдущий, менее современный с точки зрения оборудования пункт пропуска.
Отмечается, что пропускную способность нового КПП удалось удвоить за счет разделения потоков въезжающих и выезжающих транспортных средств, а также с помощью увеличения числа досмотровых зон для входящих на территорию аэропорта и использования самых современных интроскопов.
В здании КПП располагается бюро пропусков для сотрудников с электронной очередью и удобным залом ожидания. Бюро оборудовано всеми необходимыми средствами для обслуживания маломобильных граждан.
«Новый контрольно-пропускной пункт площадью 358,6 кв. м. располагается между аэровокзальным комплексом и грузовым терминалом Кольцово. В соответствии с требованиями авиационной безопасности, пункт оборудован шлагбаумами, воротами, заградительными барьерами и другими средствами, позволяющими сделать процедуру досмотра максимально закрытой. Специальная система идентификации на въезде позволяет увидеть всю информацию о водителе и транспортном средстве, а большая эстакада — досмотреть транспорт со всех ракурсов», — говорится в сообщении.
Пресс-служба также подчеркивает, что строительством нового КПП обновление аэропортовой инфраструктуры в Кольцово не заканчивается — уже осенью начнутся работы по реконструкции аэровокзального комплекса, а также возведению новой базы для спецтехники.
Строительство основного КПП аэропорта началось в феврале 2019 года. Он заменил предыдущий, менее современный с точки зрения оборудования пункт пропуска.
Отмечается, что пропускную способность нового КПП удалось удвоить за счет разделения потоков въезжающих и выезжающих транспортных средств, а также с помощью увеличения числа досмотровых зон для входящих на территорию аэропорта и использования самых современных интроскопов.
В здании КПП располагается бюро пропусков для сотрудников с электронной очередью и удобным залом ожидания. Бюро оборудовано всеми необходимыми средствами для обслуживания маломобильных граждан.
«Новый контрольно-пропускной пункт площадью 358,6 кв. м. располагается между аэровокзальным комплексом и грузовым терминалом Кольцово. В соответствии с требованиями авиационной безопасности, пункт оборудован шлагбаумами, воротами, заградительными барьерами и другими средствами, позволяющими сделать процедуру досмотра максимально закрытой. Специальная система идентификации на въезде позволяет увидеть всю информацию о водителе и транспортном средстве, а большая эстакада — досмотреть транспорт со всех ракурсов», — говорится в сообщении.
Пресс-служба также подчеркивает, что строительством нового КПП обновление аэропортовой инфраструктуры в Кольцово не заканчивается — уже осенью начнутся работы по реконструкции аэровокзального комплекса, а также возведению новой базы для спецтехники.
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