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В аэропорту Кольцово открылся новый контрольно-пропускной пункт

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2019. В международном аэропорту Кольцово открылся новый контрольно-пропускной пункт (КПП) для досмотра транспортных средств и попадающих на контролируемую территорию авиагавани авиаперсонала, благодаря чему пропускная способность КПП возросла вдвое. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Строительство основного КПП аэропорта началось в феврале 2019 года. Он заменил предыдущий, менее современный с точки зрения оборудования пункт пропуска.



Отмечается, что пропускную способность нового КПП удалось удвоить за счет разделения потоков въезжающих и выезжающих транспортных средств, а также с помощью увеличения числа досмотровых зон для входящих на территорию аэропорта и использования самых современных интроскопов.



В здании КПП располагается бюро пропусков для сотрудников с электронной очередью и удобным залом ожидания. Бюро оборудовано всеми необходимыми средствами для обслуживания маломобильных граждан.



«Новый контрольно-пропускной пункт площадью 358,6 кв. м. располагается между аэровокзальным комплексом и грузовым терминалом Кольцово. В соответствии с требованиями авиационной безопасности, пункт оборудован шлагбаумами, воротами, заградительными барьерами и другими средствами, позволяющими сделать процедуру досмотра максимально закрытой. Специальная система идентификации на въезде позволяет увидеть всю информацию о водителе и транспортном средстве, а большая эстакада — досмотреть транспорт со всех ракурсов», — говорится в сообщении.



Пресс-служба также подчеркивает, что строительством нового КПП обновление аэропортовой инфраструктуры в Кольцово не заканчивается — уже осенью начнутся работы по реконструкции аэровокзального комплекса, а также возведению новой базы для спецтехники.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:45</span><br /><strong>В аэропорту Кольцово открылся новый контрольно-пропускной пункт</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 19.07.2019. В международном аэропорту Кольцово открылся новый контрольно-пропускной пункт (КПП) для досмотра транспортных средств и попадающих на контролируемую территорию авиагавани авиаперсонала, благодаря чему пропускная способность КПП возросла вдвое. Об этом сообщает пресс-служба компании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088542-v-aeroportu-kolcovo-otkrylsya-novyy-kontrolno-propusknoy-punkt.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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