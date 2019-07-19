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Компанию «ХимТек» привлекли к ответственности за нарушение законодательства при обращении с вредными отходами
19 июль 2019 (13:48)
УрБК, Челябинск, 19.07.2019. В Магнитогорске природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства об обращении с отходами со стороны ООО «ХимТек», сообщает пресс-служба ведомства в Челябинской области.
Организация занимается стиркой текстильных изделий и химической чисткой загрязненной нефтепродуктами спецодежды. Она относится к III категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, поскольку в результате ее деятельности образуются, в частности, отходы фильтрации и дистилляции тетрахлорэтилена. При этом компанией не подана заявка на постановку объекта на госучет, а также не разработана программа производственного экологического контроля. Соответственно, отчет ООО «ХимТек» о результатах такого контроля за 2018 год в министерство экологии региона не предоставлялся.
«Организацией превышен одиннадцатимесячный срок накопления отхода на производственной площадке, не обеспечены безопасные для окружающей среды условия и способы его накопления, а именно: допущены проливы, накопление отходов в открытых металлических бочках в отсутствие защиты от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытия брезентом, оборудования навесом). Кроме того, обществом не составлены паспорта на все образующиеся отходы, учет в области обращения с отходами не ведется», — говорится в сообщении.
В итоге по результатам проверки руководителю ООО «ХимТек» прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законодательства, а также в отношении юрлица возбуждены административные дела по статьям 8.1, 8.2 и 8.46 КоАП РФ.
Организация занимается стиркой текстильных изделий и химической чисткой загрязненной нефтепродуктами спецодежды. Она относится к III категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, поскольку в результате ее деятельности образуются, в частности, отходы фильтрации и дистилляции тетрахлорэтилена. При этом компанией не подана заявка на постановку объекта на госучет, а также не разработана программа производственного экологического контроля. Соответственно, отчет ООО «ХимТек» о результатах такого контроля за 2018 год в министерство экологии региона не предоставлялся.
«Организацией превышен одиннадцатимесячный срок накопления отхода на производственной площадке, не обеспечены безопасные для окружающей среды условия и способы его накопления, а именно: допущены проливы, накопление отходов в открытых металлических бочках в отсутствие защиты от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытия брезентом, оборудования навесом). Кроме того, обществом не составлены паспорта на все образующиеся отходы, учет в области обращения с отходами не ведется», — говорится в сообщении.
В итоге по результатам проверки руководителю ООО «ХимТек» прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законодательства, а также в отношении юрлица возбуждены административные дела по статьям 8.1, 8.2 и 8.46 КоАП РФ.
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