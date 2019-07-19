Небезопасное купание

Аномально жаркая погода в Свердловской области. Люди заполонили как разрешенные, так и запрещённые пляжи. У горожан не так много выбора, где можно безопасно, без риска для здоровья отправиться на отдых в жаркий летний день. Однако предупреждения не пугают жителей региона.По состоянию на 11 июля 2019 года Роспотребнадзор по-прежнему называет безопасным лишь 1 водоем в области. Качество воды в остальных 66 объектах, находящихся на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, не отвечает санитарным требованиям.Только озеро Щучье в Тавдинском городском округе соответствует санитарному законодательству и пригодно для купания. Остальные зоны рекреации Свердловской области не соответствуют требованиям санитарного законодательства, и их использование в целях купания не является безопасным.При этом статистика, опубликованная специалистами Центра государственной инспекции по маломерным судам регионального МЧС, более радужная: они разрешили купаться на целых 5 водоемах.Безопасно можно отдохнуть на 3 частных пляжах в Первоуральском городском округе: базы отдыха «Кемпинг» на пруду в посёлке Хрустальном, санатория-профилактория «Озеро Глухое» и базы отдыха «Сосновый бор» на Билимбаевском пруду. Также прошёл техническое освидетельствование пляж санатория «Гранатовая бухта» в Сысертском городском округе и городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске. В других местах, как предупреждает ГУ МЧС, купание запрещено.Все объекты, за исключением последнего, оказались платными. Так, стоимость посещения кемпинга «Европа-Азия», расположенного на пруду в посёлке Хрустальном в 27 км от Екатеринбурга, — 50 руб., а чтобы остаться на сутки, придется выложить как минимум 2,5 тыс. руб.Санаторий-профилакторий «Озеро Глухое» расположен в 25 км от Екатеринбурга. На сайте учреждения указано, что данный объект коммерческие путевки не реализует.База отдыха «Сосновый бор» расположена в 15 км от Первоуральска. Стоимость дневного пребывания стоит 150 руб. Оставить автомобиль на охраняемой парковке — 100 руб. в сутки. Цены на номера начинаются от 500 руб. в сутки за 1 человека.В «Гранатовой бухте» одна ночь в двухместном номере обойдется в 1 тыс. 640 руб. в сутки без лечения.На разрешенном Роспотребнадзором озере Щучьем можно отдохнуть бесплатно, правда, проехать к таким местам будет достаточно сложно, разве что на внедорожнике, или пройти 8 км пешком от поселка Черноусово.В прошедшие выходные купающихся туристов можно было увидеть не только на разрешенных водоемах. Люди спасались от жары и на озере Шарташ, в Верх-Исетском пруду, и в карьере у отеля Ramada. Чистыми эти водоемы называть нельзя. Также из-за огромного скопления людей и сами пляжи зачастую завалены мусором.К сожалению, из-за нехватки качественно благоустроенных мест множество горожан отправилось на отдых в соседнюю (известную как край озер) Челябинскую область. На территории региона расположено более 3 тыс. 740 озер. Из-за высокой конкурентности можно найти достаточно много чистых пляжей и недорогих мест для отдыха.«Для столицы федерального округа, 1,5-миллионного города, в радиусе 50-70 км зоны не допустимо малое количество загородных средств размещения кемпингов, гостиниц, турбаз. Фактически по каждой трассе несколько мини-отелей с крайне малым номерным фондом, из-за этого мы видим отсутствие достаточной конкуренции, непомерно высокие цены. Вопросы периодически возникают у туристов также к сервису представленных средств размещений. А причина — низкая заинтересованность инвесторов в сфере туризма, которые могли бы в корне изменить ситуацию», — рассказал глава Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.По его словам, сложившуюся ситуацию нельзя назвать совершенно катастрофической. На территории Екатеринбурга и области есть несколько пляжных комплексов с бассейнами. Среди них Ramada, «Белая лошадь», «Уральский двор».Посетить Royal Spa в отеле Ramada с понедельника по четверг стоит 2 тыс. руб. С пятницы по воскресенье — 3 тыс. руб. В стоимость посещения SPA-комплекса включено: пользование всей инфраструктурой центра (открытый и крытый бассейны, финская сауна, хамам, джакузи), а также полотенце, тапочки и халат.Искупаться в «Белой лошади» без проживания в будни будет стоить 1 тыс. руб., в выходные и праздничные дни — 1 тыс. 900 руб. Ночь в номере «стандарт» вместимостью до 5 человек уже будет стоить 6,5 тыс. руб. в будни и 11 тыс. 900 руб. в выходные дни.В отеле «Уральский двор» стоимость посещения бассейна обойдется в 200 руб. в час. Посещение ведется по записи.По мнению экспертов, проблема с качественным пляжным и загородным отдыхом очевидна. Из-за достаточно высокой стоимости и не самого лучшего сервиса растет недовольство городских жителей. Пока власти не привлекут перспективных инвесторов или не завершат комплексную программу по благоустройству и очистке водоемов, ситуация в Свердловской области не изменится в лучшую сторону.