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Генпрокуратура проверит качество возводимых домов в российских регионах

УрБК, Москва, 19.07.2019. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить качество возводимых домов в российских регионах. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.



Поручения даны по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам жилищного строительства.



«Генеральной прокуратуре РФ при участии Минстроя России и Роспотребнадзора провести комплексную проверку соблюдения законодательства органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при осуществлении функций по контролю за качеством возводимых жилых домов», — говорится в сообщении.



Поручение должно быть выполнено до 1 декабря 2019 года.

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