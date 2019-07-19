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Генпрокуратура проверит качество возводимых домов в российских регионах
19 июль 2019 (12:48)
УрБК, Москва, 19.07.2019. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить качество возводимых домов в российских регионах. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Поручения даны по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам жилищного строительства.
«Генеральной прокуратуре РФ при участии Минстроя России и Роспотребнадзора провести комплексную проверку соблюдения законодательства органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при осуществлении функций по контролю за качеством возводимых жилых домов», — говорится в сообщении.
Поручение должно быть выполнено до 1 декабря 2019 года.
Поручения даны по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам жилищного строительства.
«Генеральной прокуратуре РФ при участии Минстроя России и Роспотребнадзора провести комплексную проверку соблюдения законодательства органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при осуществлении функций по контролю за качеством возводимых жилых домов», — говорится в сообщении.
Поручение должно быть выполнено до 1 декабря 2019 года.
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