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ММК возглавил рейтинг российских производителей листового проката
19 июль 2019 (12:29)
УрБК, Магнитогорск, 19.07.2019. В рейтинге ведущих производителей и поставщиков продукции черной и цветной металлургии по итогам первого полугодия 2019 года Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) занял первое место среди российских производителей плоского проката, а также оцинкованного и окрашенного проката. Об этом сообщает пресс-служба ММК.
Исследование регулярно проводится отраслевым изданием «Металлоснабжение и сбыт». Лидирующие позиции в этом сегменте обусловлены наличием у ММК современных прокатных комплексов, введенных в строй в последнее десятилетие. Среди них можно выделить комплекс по производству толстолистового проката (стан 5000) и новейший комплекс холодной прокатки (стан 2000) для производства высококачественного автолиста и холоднокатаного оцинкованного проката для строительной отрасли и производителей бытовой техники.
«Качественная и конкурентоспособная продукция, выпускаемая ПАО «ММК», позволяет компании занимать ведущие позиции на многих отраслевых рынках. В частности, в настоящее время комбинат является ведущим поставщиком металлопродукции из черных металлов для автозаводов и смежных предприятий, выпускающих автокомпоненты. Компания поставляет холоднокатаный и горячеоцинкованный прокат всем основным российским предприятиям отрасли, а также иностранным автоконцернам, локализующим свои мощности в России. В 2018 году поставки металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината в адрес предприятий автомобильной промышленности составили почти 550 тыс. т, что стало рекордным показателем для компании», — говорится в сообщении.
ММК также удерживает первое место и в разделе рейтинга «Металлоснабжения и сбыта», посвященном производителям оцинкованного и окрашенного металла. Мощности Магнитки по выпуску оцинкованного проката превышают 2 млн т в год. С вхождением в 2017 году в состав Группы ММК Лысьвенского металлургического завода компания стала крупнейшим производителем оцинкованного проката и проката с покрытиями в России. Существенно расширилась и сортаментная линейка этих видов продукции. Развитие производства металлопроката с покрытиями отвечает стратегическому курсу ММК на увеличение выпуска высокомаржинальной продукции.
Помимо этого, еще две компании Группы ММК отмечены в рейтинге по итогам I полугодия 2019 года. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» вошел в первую тройку производителей метизной продукции, а Торговый дом ММК занял второе место в списке лучших торговых домов металлургических комбинатов.
Исследование регулярно проводится отраслевым изданием «Металлоснабжение и сбыт». Лидирующие позиции в этом сегменте обусловлены наличием у ММК современных прокатных комплексов, введенных в строй в последнее десятилетие. Среди них можно выделить комплекс по производству толстолистового проката (стан 5000) и новейший комплекс холодной прокатки (стан 2000) для производства высококачественного автолиста и холоднокатаного оцинкованного проката для строительной отрасли и производителей бытовой техники.
«Качественная и конкурентоспособная продукция, выпускаемая ПАО «ММК», позволяет компании занимать ведущие позиции на многих отраслевых рынках. В частности, в настоящее время комбинат является ведущим поставщиком металлопродукции из черных металлов для автозаводов и смежных предприятий, выпускающих автокомпоненты. Компания поставляет холоднокатаный и горячеоцинкованный прокат всем основным российским предприятиям отрасли, а также иностранным автоконцернам, локализующим свои мощности в России. В 2018 году поставки металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината в адрес предприятий автомобильной промышленности составили почти 550 тыс. т, что стало рекордным показателем для компании», — говорится в сообщении.
ММК также удерживает первое место и в разделе рейтинга «Металлоснабжения и сбыта», посвященном производителям оцинкованного и окрашенного металла. Мощности Магнитки по выпуску оцинкованного проката превышают 2 млн т в год. С вхождением в 2017 году в состав Группы ММК Лысьвенского металлургического завода компания стала крупнейшим производителем оцинкованного проката и проката с покрытиями в России. Существенно расширилась и сортаментная линейка этих видов продукции. Развитие производства металлопроката с покрытиями отвечает стратегическому курсу ММК на увеличение выпуска высокомаржинальной продукции.
Помимо этого, еще две компании Группы ММК отмечены в рейтинге по итогам I полугодия 2019 года. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» вошел в первую тройку производителей метизной продукции, а Торговый дом ММК занял второе место в списке лучших торговых домов металлургических комбинатов.
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