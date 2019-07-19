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Инфляция в Свердловской области превысила общероссийский показатель на 0,6%
19 июль 2019 (12:28)
Инфляция в Свердловской области по итогам июня 2019 года составила 5,3% в общегодовом выражении. Об этом следует из сообщения пресс-службы Уральского главного управления Банка России.
Этот же показатель по всей стране составил 4,7%, в Уральском федеральном округе — 4,2%. Отмечается, что в целом по УрФО инфляция замедлилась на 0,1 п.п.
«В основном замедление темпов прироста цен в июне произошло за счет стабилизации цен на рынке мясной продукции, а также более сдержанного, чем в прошлом году, роста цен на моторное топливо. Сохранению ценовой стабильности способствовали устойчивость курса рубля и умеренная динамика потребительского спроса», — говорится в сообщении.
По сравнению с другими регионами УрФО показатель июньской инфляции в Свердловской области оказался самым высоким. В Курганской области уровень роста цен составил 4,6% (в годовом выражении), в Челябинской — 3,9%, в Тюменской — 3,1%.
В Уральском главном управлении Банка России объясняют, что это связано с высоким спросом жителей Среднего Урала на легковые автомобили и туристические поездки.
Этот же показатель по всей стране составил 4,7%, в Уральском федеральном округе — 4,2%. Отмечается, что в целом по УрФО инфляция замедлилась на 0,1 п.п.
«В основном замедление темпов прироста цен в июне произошло за счет стабилизации цен на рынке мясной продукции, а также более сдержанного, чем в прошлом году, роста цен на моторное топливо. Сохранению ценовой стабильности способствовали устойчивость курса рубля и умеренная динамика потребительского спроса», — говорится в сообщении.
По сравнению с другими регионами УрФО показатель июньской инфляции в Свердловской области оказался самым высоким. В Курганской области уровень роста цен составил 4,6% (в годовом выражении), в Челябинской — 3,9%, в Тюменской — 3,1%.
В Уральском главном управлении Банка России объясняют, что это связано с высоким спросом жителей Среднего Урала на легковые автомобили и туристические поездки.
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