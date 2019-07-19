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АКРА: Ипотечный рынок в РФ развивается по рисковой модели
19 июль 2019 (12:10)
УрБК, Москва, 19.07.2019. Российский ипотечный рынок развивается по рисковой модели. В случае кризиса на покрытие дефолтов из бюджета потребуется от 0,9 до 1,5 трлн руб. Об этом говорится в исследовании АКРА «Как избежать ипотечного кризиса в России».
Авторы исследования отмечают, что основным инструментом для решения задач по улучшению жилищных условий в России сейчас является программа «Фабрика ИЦБ ДОМ.РФ», в ее основе лежит механизм выпуска однотраншевых «агентских» ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), выпускаемых американскими институтами развития Fannie Mae и Freddie Mac, передает «Прайм».
В документе, опубликованном на сайте АКРА, отмечается, что именно эта модель стала одним из главных причин финансового кризиса в США, а затем и в мире в целом в 2007-2009 годах.
Авторы исследования отмечают, что основным инструментом для решения задач по улучшению жилищных условий в России сейчас является программа «Фабрика ИЦБ ДОМ.РФ», в ее основе лежит механизм выпуска однотраншевых «агентских» ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), выпускаемых американскими институтами развития Fannie Mae и Freddie Mac, передает «Прайм».
В документе, опубликованном на сайте АКРА, отмечается, что именно эта модель стала одним из главных причин финансового кризиса в США, а затем и в мире в целом в 2007-2009 годах.
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