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Больше половины российских семей не могут купить квартиру

УрБК, Москва, 19.07.2019. Больше половины российских семей не могут купить квартиру, несмотря на то, что цены на жилье в реальном выражении и ставки ипотеки за последние 10 лет показали снижение. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на журнал «Вопросы экономики».



Сделать жилье доступнее для семей со средним достатком правительство рассчитывает с помощью нацпроекта «Жилье и городская среда» стоимостью 1 трлн руб. Строительство жилья должно вырасти с 86 млн кв. м. в 2018 году до 120 млн кв. м. в 2024 году, ставки ипотеки — снизиться до 7,9%, выдача ипотечных кредитов — вырасти вдвое до 2,3 млн в год.



В нацпроекте предполагается повышение цен на жилье в среднем на 6-9% в год, что гораздо выше ожидаемой инфляции в 4% и роста доходов населения, — это снизит относительную доступность жилья, предупреждают и эксперты Банка России в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства». По соотношению цены 1 кв. м. и средней зарплаты Россия уступает большинству развитых экономик и части стран с формирующимися рынками (например, Мексике, Индии и Турции), пишут они. Стоимость 1 кв. м. жилья в России почти вдвое выше среднемесячной зарплаты.



Как пишут авторы материала, коэффициент доступности жилья (КДЖ) — это срок, за который семья из трех человек может накопить на квартиру площадью 54 кв. м., если будет откладывать все свои доходы. Он рассчитывается исходя из ее стоимости и средних ежегодных доходов семьи. По международной классификации доступным считается жилье при сроке ниже 3 лет. В России КДЖ снизился за 10 лет примерно на 1,7 года до 3,3 года в 2017 году, по оценке «Института экономики города», а согласно госпрограмме по жилью, он был еще ниже — 2,6 года, и к 2025 году должен опуститься до 2,3 года. На это будет выделено более 2 трлн руб. — в основном из федерального бюджета.



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