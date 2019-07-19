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В Челябинской области в первом полугодии выдали более 275 тыс. потребкредитов
19 июль 2019 (09:46)
УрБК, Челябинск, 19.07.2019. В первом полугодии 2019 года в Челябинской области выдали 257 тыс. 385 потребительских кредитов. Это на 0,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Самую серьезную динамику роста выдачи в январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Москва (+18,3%), Тюменская (без ХМАО и ЯНАО) (+15,8%), Омская (+15,1%) и Московская (+14,4%) области, а также Санкт-Петербург (+13,2%).
В то же время в ряде регионов было отмечено сокращение их выдачи, в том числе в Удмуртской Республике (-3,7%), а также в Свердловской (-3,1%), Нижегородской (-1%), Ленинградской (-0,9%) и Челябинской (-0,2%) областях.
«По нашему мнению, отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов в 1 полугодии 2019 года обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей. Вместе с тем, динамика выдачи потребкредитов в региональном разрезе носит разнонаправленный характер — в ряде регионов продолжается достаточно активный рост кредитования, а в некоторых, напротив, наблюдается постепенное сокращение выдачи кредитов на покупку потребительских товаров», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Самую серьезную динамику роста выдачи в январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Москва (+18,3%), Тюменская (без ХМАО и ЯНАО) (+15,8%), Омская (+15,1%) и Московская (+14,4%) области, а также Санкт-Петербург (+13,2%).
В то же время в ряде регионов было отмечено сокращение их выдачи, в том числе в Удмуртской Республике (-3,7%), а также в Свердловской (-3,1%), Нижегородской (-1%), Ленинградской (-0,9%) и Челябинской (-0,2%) областях.
«По нашему мнению, отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов в 1 полугодии 2019 года обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей. Вместе с тем, динамика выдачи потребкредитов в региональном разрезе носит разнонаправленный характер — в ряде регионов продолжается достаточно активный рост кредитования, а в некоторых, напротив, наблюдается постепенное сокращение выдачи кредитов на покупку потребительских товаров», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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