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«АвтоВАЗ» временно приостановит производство автомобилей
19 июль 2019 (09:25)
УрБК, Москва, 19.07.2019. «АвтоВАЗ» уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 22 июля по 11 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В период отпуска на предприятиях группы «АвтоВАЗ» будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что компания подготовила достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети Lada.
«В период отпуска на предприятиях группы «АвтоВАЗ» будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что компания подготовила достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети Lada.
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