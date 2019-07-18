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Продажи водки в России в июне снизились на 1,9%

В России в первом полугодии 2019 года розничные продажи водки составили 34,3 млн декалитров (дал), что на 0,3% меньше, чем в январе-июне 2018 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.



Продажи коньяка за тот же период выросли на 4,1%, до 5,4 млн дал, продажи шампанского и игристых вин — на 0,5%, до 6,6 млн дал, продажи тихих вин — на 2,1%, до 24,3 млн дал.



В июне продажи водки снизились в годовом измерении на 1,9%, до 5,6 млн дал, коньяка — на 0,5%, до 828 тыс. дал. Продажи тихих вин в этот месяц выросли на 2,2%, до 4,3 млн дал, игристых вин — на 3,5%, до 1,1 млн дал.



Самый значительный рост показали продажи слабоалкогольных напитков крепостью не выше 9 градусов: увеличение на 24,1%, до 2,7 млн дал в первом полугодии, рост в июне составил 22,4%.



Всего в январе-июне 2019 года было продано алкоголя (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) 99,8 млн дал, это на 1,5% больше, чем годом ранее.

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