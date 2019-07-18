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Под Нижней Турой сошел с рельсов грузовой поезд с медно-цинковой рудой

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2019. В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту схода девяти вагонов-самосвалов грузового поезда на станции Выя. Причинённый ущерб составил порядка 3,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.



14 июня 2019 года в 19 часов 30 минут при движении грузового поезда в составе четырех локомотивных секций и 43 вагонов, загруженных медно-цинковой рудой, во время движения по шестому пути станции Выя в Нижнетуринском городском округе Свердловской области произошел сход 9 вагонов-самосвалов. В ходе происшествия были повреждены 113 м. железнодорожного пути и девять вагонов, находящихся в собственности оператора перевозок ООО «Алькон». Общий ущерб, причиненный аварией, составил не менее 3,5 млн руб.



«С целью установления причин произошедшего следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК России истребована необходимая документация из подразделений Свердловской железной дороги, проводятся допросы членов локомотивной бригады и других работников железной дороги. В ближайшее время планируется назначить судебно-техническую экспертизу. Кроме того, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

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