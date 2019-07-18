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Российские юрлица получат доступ к биометрической системе до конца года

УрБК, Москва, 18.07.2019. Банк России до конца года планирует запустить пилотный проект, позволяющий компаниям получать банковские услуги дистанционно после сдачи их уполномоченными сотрудниками биометрии, сообщает «Коммерсантъ».



Обсуждение проекта состоялось на заседании комитета ассоциации «Финтех» (АФТ) в среду, 17 июля.

В проекте примут участие 22 банка, для них по биометрии будут доступны три категории услуг: открытие счетов, выдача кредитов и проведение платежей.



Отмечается, что пока в России нет электронных нотариальных доверенностей (ЭНД), и подтверждать удаленное проведение операций сможет только единоличный исполнительный орган компании. Предполагается, что позже такую возможность получит уполномоченный сотрудник по ЭНД. Также планируется введение облачной квалифицированной электронной подписи (КЭП), она заменит использующуюся сейчас флешку. При этом определение лица, подписывающегося КЭП, будет производиться с помощью голосовой или лицевой биометрии уполномоченного представителя юрлица. Собранными банками биометрическими данными смогут пользоваться не только кредитные организации, но и, например, бюро кредитных историй.



При этом часть экспертов указывает на негативные нюансы получения компаниями банковских услуг дистанционно через биометрическую идентификацию.



«Схема не имеет значительных преимуществ, поскольку и сейчас организация может получить практически все услуги, за исключением открытия счета, удаленно, подтвердив их электронной подписью. Однако при использовании облачной электронной подписи значительно возрастают риски: флешку можно спрятать в сейф, а насколько будут защищены данные в «облаке», до конца непонятно. Также до сих пор не определено, кто и в какой мере несет ответственность, если биометрические данные клиентов утекут из Единой биометрической системы, а для юрлиц потери от мошеннического использования подписи могут исчисляться десятками млн руб.», — отмечает консультант по интернет-безопасности Cisco Алексей Лукацкий.

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