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В России могут ввести штрафы за бесплатный проезд по платным трассам
18 июль 2019 (17:08)
УрБК, Москва, 18.07.2019. Штраф за попытку бесплатного проезда по платной трассе составит от 5 до 10 тыс. руб., пишет «Коммерсант» со ссылкой на законопроект Минтранса России.
Санкция будет применяться в случаях, когда водитель проехал пункт взимания платы, сломав шлагбаум, либо не оплатил проезд в системе безбарьерного проезда freeflow, которую в первую очередь планируется внедрить на строящейся Центральной кольцевой автодороге, пишет газета. Операторы платных дорог считают, что часть сборов от штрафов должны получать компании в качестве компенсации недополученной платы.
Новый законопроект предусматривает внесение поправок в несколько нормативных актов. Так, в КоАП РФ появится статья, согласно которой штраф в 2,5 тыс. руб. высылается автовладельцу по почте (фиксация происходит камерой на ПВП — пункте взимания платы), если проезд по платной трассе не оплачен. Если бесплатно проехал грузовик, принадлежащий иностранному перевозчику, оштрафован будет водитель. При повторном в течение года нарушении штраф составит 10 тыс. руб., он может быть оплачен со скидкой.
Санкция необходима для внедрения на трассах системы freeflow, позволяющей проезжать ПВП почти без торможения либо вообще отказаться от них. Такая система уже много лет применяется за рубежом, а в России ее планируется внедрить на будущей ЦКАД. Кроме того, штраф можно применять на традиционных ПВП, где шлагбаумы не останавливают водителей.
По данным издания, самостоятельно и без последствий оплатить задолженность можно будет в течение пяти дней с момента нарушения.
Санкция будет применяться в случаях, когда водитель проехал пункт взимания платы, сломав шлагбаум, либо не оплатил проезд в системе безбарьерного проезда freeflow, которую в первую очередь планируется внедрить на строящейся Центральной кольцевой автодороге, пишет газета. Операторы платных дорог считают, что часть сборов от штрафов должны получать компании в качестве компенсации недополученной платы.
Новый законопроект предусматривает внесение поправок в несколько нормативных актов. Так, в КоАП РФ появится статья, согласно которой штраф в 2,5 тыс. руб. высылается автовладельцу по почте (фиксация происходит камерой на ПВП — пункте взимания платы), если проезд по платной трассе не оплачен. Если бесплатно проехал грузовик, принадлежащий иностранному перевозчику, оштрафован будет водитель. При повторном в течение года нарушении штраф составит 10 тыс. руб., он может быть оплачен со скидкой.
Санкция необходима для внедрения на трассах системы freeflow, позволяющей проезжать ПВП почти без торможения либо вообще отказаться от них. Такая система уже много лет применяется за рубежом, а в России ее планируется внедрить на будущей ЦКАД. Кроме того, штраф можно применять на традиционных ПВП, где шлагбаумы не останавливают водителей.
По данным издания, самостоятельно и без последствий оплатить задолженность можно будет в течение пяти дней с момента нарушения.
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