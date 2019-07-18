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Предприятия Группы ЧТПЗ готовятся к празднованию Дня металлурга
18 июль 2019 (16:48)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2019. Предприятия Группы ЧТПЗ готовятся к празднованию главного профессионального праздника белых металлургов, которое состоится 19-20 июля 2019 года, сообщает пресс-служба ПАО ЧТПЗ.
Более 10 тыс. сотрудников, их семей и ветеранов компании примут участие в традиционных мероприятиях в честь Дня металлурга в Челябинске и Первоуральске. В 2019 году праздник пройдет под девизом «Светить всегда! Светить везде!». Строчка из стихотворения Владимира Маяковского о любви к труду и ответственности перед обществом созвучна ценностям корпоративной философии компании — Белой металлургии — философии преображения личности, рабочей среды, производственного пространства и социума.
«Белых металлургов объединяет преданность родному делу, стремление к постоянному развитию и высоким достижениям. Сегодня благодаря слаженной работе коллектива Группа ЧТПЗ уверенно смотрит в будущее, принимает участие в крупнейших международных проектах, выпускает уникальную продукцию, преображает города присутствия. В преддверии профессионального праздника желаю трубникам, ветеранам и всем металлургам страны крепкого здоровья, семейного благополучия и взаимопонимания», — обратился к коллективу акционер, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.
В преддверии Дня металлурга состоится чествование лучших сотрудников Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов (ЧТПЗ, ПНТЗ, входят в Группу ЧТПЗ). Около 900 белых металлургов будут отмечены корпоративными, отраслевыми и региональными наградами, а также благодарностями и знаками отличия.
Кроме того, на предприятиях будут подведены итоги традиционного конкурса «Лучшая трудовая династия». Сотрудники и руководители компании, а также студенты образовательной программы «Будущее Белой металлургии» примут участие в спортивных соревнованиях по волейболу и мини-футболу, семейных и молодежных развлекательных программах. Праздничные мероприятия в городах завершат концерты современной поп-певицы Мари Краймбрери и красочный фейерверк.
Более 10 тыс. сотрудников, их семей и ветеранов компании примут участие в традиционных мероприятиях в честь Дня металлурга в Челябинске и Первоуральске. В 2019 году праздник пройдет под девизом «Светить всегда! Светить везде!». Строчка из стихотворения Владимира Маяковского о любви к труду и ответственности перед обществом созвучна ценностям корпоративной философии компании — Белой металлургии — философии преображения личности, рабочей среды, производственного пространства и социума.
«Белых металлургов объединяет преданность родному делу, стремление к постоянному развитию и высоким достижениям. Сегодня благодаря слаженной работе коллектива Группа ЧТПЗ уверенно смотрит в будущее, принимает участие в крупнейших международных проектах, выпускает уникальную продукцию, преображает города присутствия. В преддверии профессионального праздника желаю трубникам, ветеранам и всем металлургам страны крепкого здоровья, семейного благополучия и взаимопонимания», — обратился к коллективу акционер, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.
В преддверии Дня металлурга состоится чествование лучших сотрудников Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов (ЧТПЗ, ПНТЗ, входят в Группу ЧТПЗ). Около 900 белых металлургов будут отмечены корпоративными, отраслевыми и региональными наградами, а также благодарностями и знаками отличия.
Кроме того, на предприятиях будут подведены итоги традиционного конкурса «Лучшая трудовая династия». Сотрудники и руководители компании, а также студенты образовательной программы «Будущее Белой металлургии» примут участие в спортивных соревнованиях по волейболу и мини-футболу, семейных и молодежных развлекательных программах. Праздничные мероприятия в городах завершат концерты современной поп-певицы Мари Краймбрери и красочный фейерверк.
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