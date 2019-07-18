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Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро увеличился на 5 коп.
18 июль 2019 (16:30)
УрБК, Москва, 18.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 июля 2019 года. Курс долл. США снизился на 11,65 коп. до 62,82 руб., евро увеличился на 5,16 коп. до 70,6 руб.
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