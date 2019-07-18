Новости дня
Количество жалоб на деятельность МФО в I квартале выросло на треть
18 июль 2019 (15:39)
УрБК, Москва, 18.07.2019. Количество жалоб на деятельность микрофинансовых организаций (МФО) в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло на 33,1% и составило 6,8 тыс. Об этом говорится в материалах ЦБ.
Как отмечает регулятор, рост происходил на фоне увеличения совокупного портфеля микрозаймов, который за год вырос на 45,4% (до 173,6 млрд руб.).
При этом в наблюдаемом периоде на каждую тысячу заключенных договоров приходилось 0,81 жалобы. В I квартале 2018 года на каждую тысячу договоров с МФО приходилось 0,79 жалобы.
Как отмечает регулятор, рост происходил на фоне увеличения совокупного портфеля микрозаймов, который за год вырос на 45,4% (до 173,6 млрд руб.).
При этом в наблюдаемом периоде на каждую тысячу заключенных договоров приходилось 0,81 жалобы. В I квартале 2018 года на каждую тысячу договоров с МФО приходилось 0,79 жалобы.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Число жалоб россиян на услуги сотовых операторов во II квартале выросло на 22%
- В Челябинской области за I квартал 2019 года количество выданных автокредитов выросло на 10%
- В Свердловской области за I квартал 2019 года количество выданных автокредитов выросло на 8,7%
- Число заключенных договоров долевого участия в Свердловской области выросло на 41%
- Во II квартале количество жалоб, поступивших в Центробанк, выросло на 38%