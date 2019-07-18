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Количество жалоб на деятельность МФО в I квартале выросло на треть

УрБК, Москва, 18.07.2019. Количество жалоб на деятельность микрофинансовых организаций (МФО) в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло на 33,1% и составило 6,8 тыс. Об этом говорится в материалах ЦБ.



Как отмечает регулятор, рост происходил на фоне увеличения совокупного портфеля микрозаймов, который за год вырос на 45,4% (до 173,6 млрд руб.).



При этом в наблюдаемом периоде на каждую тысячу заключенных договоров приходилось 0,81 жалобы. В I квартале 2018 года на каждую тысячу договоров с МФО приходилось 0,79 жалобы.

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