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На шахте «Распадская» вдвое увеличилась производительность очистных сооружений
18 июль 2019 (15:21)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2019. На шахте «Распадская» (находится под управлением Распадской угольной компании) завершилась масштабная реконструкция очистных сооружений с полным техническим перевооружением. Торжественное открытие новых агрегатов прошло в рамках областного эколого-просветительского мероприятия «Зеленая гостиная». Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Распадской угольной компании.
До реконструкции очистные сооружения шахты «Распадская» перерабатывали 800 м3 воды в час, после — 1 тыс. 800 м3. Сброс взвешенных веществ сократился на 62%, нефтепродуктов — на 65%. Качество полученной воды соответствует всем нормативам рыбохозяйственного назначения.
«Модернизация очистных сооружений шахты Распадская — знаковый для компании проект. В результате строительства второго модуля и реконструкции первого стоимостью 163 млн руб. мы сможем большую часть очищенной воды использовать повторно для нужд шахты и ОФ «Распадская», а оставшийся объем воды, соответствующей самым высоким требованиям, возвращать в открытый источник», — рассказывает генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.
«По поручению губернатора области Сергея Цивилева мы переходим на концепцию «Чистый уголь. Зеленый Кузбасс». Одна из ее составляющих — реконструкция старых очистных сооружений и строительство новых. Сегодня мы увидели, что вода после очистки действительно становится хорошего качества. Это одна из лучших технологий. В дальнейшем ее надо распространять на все объекты, которые чистят воду и сбрасывают ее в открытые источники», — отмечает заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.
В ходе реконструкции заменено насосное оборудование, запорная арматура, фильтрующая загрузка, сети внутренних и наружных трубопроводов, энергообеспечения. Модернизирована система промывки скорых фильтров. Капитально отремонтированы здания и сооружения. Установлено дополнительное оборудование: комплексная насосная станция, два дисковых микроситовых фильтра, автоматические станции приготовления и дозирования реагентов с точным учетом концентраций и расхода. Построен второй резервуар для чистой воды объемом 1 тыс. кубометров. Установлена автоматизированная система управления технологическим процессом.
Весь производственный процесс специалисты очистных сооружений контролируют круглосуточно. За качеством очищенной воды и соблюдением всех экологических требований следят лаборанты эколого-аналитического контроля шахты «Распадская».
Также до конца 2020 года планируется завершить строительство очистных сооружений ливневых и талых сточных вод на промплощадке вспомогательного блока № 4 и реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков.
Общие инвестиции ЕВРАЗа в долгосрочную водоохранную программу угольных активов с 2012 года составят порядка 2,1 млрд руб.
До реконструкции очистные сооружения шахты «Распадская» перерабатывали 800 м3 воды в час, после — 1 тыс. 800 м3. Сброс взвешенных веществ сократился на 62%, нефтепродуктов — на 65%. Качество полученной воды соответствует всем нормативам рыбохозяйственного назначения.
«Модернизация очистных сооружений шахты Распадская — знаковый для компании проект. В результате строительства второго модуля и реконструкции первого стоимостью 163 млн руб. мы сможем большую часть очищенной воды использовать повторно для нужд шахты и ОФ «Распадская», а оставшийся объем воды, соответствующей самым высоким требованиям, возвращать в открытый источник», — рассказывает генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.
«По поручению губернатора области Сергея Цивилева мы переходим на концепцию «Чистый уголь. Зеленый Кузбасс». Одна из ее составляющих — реконструкция старых очистных сооружений и строительство новых. Сегодня мы увидели, что вода после очистки действительно становится хорошего качества. Это одна из лучших технологий. В дальнейшем ее надо распространять на все объекты, которые чистят воду и сбрасывают ее в открытые источники», — отмечает заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.
В ходе реконструкции заменено насосное оборудование, запорная арматура, фильтрующая загрузка, сети внутренних и наружных трубопроводов, энергообеспечения. Модернизирована система промывки скорых фильтров. Капитально отремонтированы здания и сооружения. Установлено дополнительное оборудование: комплексная насосная станция, два дисковых микроситовых фильтра, автоматические станции приготовления и дозирования реагентов с точным учетом концентраций и расхода. Построен второй резервуар для чистой воды объемом 1 тыс. кубометров. Установлена автоматизированная система управления технологическим процессом.
Весь производственный процесс специалисты очистных сооружений контролируют круглосуточно. За качеством очищенной воды и соблюдением всех экологических требований следят лаборанты эколого-аналитического контроля шахты «Распадская».
Также до конца 2020 года планируется завершить строительство очистных сооружений ливневых и талых сточных вод на промплощадке вспомогательного блока № 4 и реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков.
Общие инвестиции ЕВРАЗа в долгосрочную водоохранную программу угольных активов с 2012 года составят порядка 2,1 млрд руб.
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