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ЦБ выявил нарушения в половине проверенных страховых компаний

УрБК, Москва, 18.07.2019. В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей Центробанка Михаила Мамуту.



ЦБ устроил только 24 проверки в 12 страховых фирмах. Как пишет издание, одной из самых распространенных проблем при оформлении полисов стали трудности с получением документа в регионах с высокой убыточностью. Также автовладельцы иногда сталкивались с невозможностью удаленно выбрать станцию для прохождения техобслуживания.



Центробанк также провел 25 контрольных закупок в пяти банках, в результате чего были выявлены нарушения в 32% случаев.



«При проверке банков мы выявили факты предоставления неполной или недостоверной информации об условиях кредита. Также отмечены факты отказа предоставить заем без оформления страховки, хотя это не может быть самостоятельной причиной отказа, но может повлиять на процентную ставку. Кроме того, были зафиксированы ситуации, когда услуги «прячутся в пакет», и потребитель или не понимает, что покупает их вместе, или считает обязательной частью подобного рода приобретения», — рассказал Михаил Мамута.

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