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Правительство предлагает повысить НДС для продуктов с пальмовым маслом до 20%

18 июль 2019 (14:26)

УрБК, Москва, 18.07.2019. Сегодня в Госдуму внесут законопроект об отмене льгот для пальмового масла. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает агентство REGNUM.

«Принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%. Планируем завтра внести необходимые законодательные инициативы», — заявил В. Володин.

Он отметил, что с участием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева парламентарии обсудили обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла как вредного для здоровья.

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