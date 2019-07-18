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В России число вакансий в банковской сфере сократилось на 10%

18 июль 2019 (13:46)

УрБК, Москва, 18.07.2019. За первое полугодие 2019 года число вакансий в банковской сфере на российском рынке труда снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании портала «Работа.ру».

Как отмечается в обзоре, один из факторов падения связан с внедрением автоматизированных инструментов ведения бизнеса, замещающих работу менеджеров, юристов, работников финансовых подразделений, передает портал «Банки.ру».

В целом количество вакансий за первые шесть месяцев текущего года выросло на 9% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Лидером стала сфера транспорта и логистики (+28%). На втором месте — сфера производства (+17%). На третьем — управление персоналом (+16%).

Годовой рост числа активных соискателей на российском рынке труда составил 12%. Наиболее активны были соискатели из сферы медицины и фармацевтики (+23% резюме). Также наибольший рост количества резюме наблюдался в сферах транспорта и логистики (+19%), продаж (+16%), управления персоналом и маркетинга (по 15% в каждой из сфер).

Зарплатные предложения для новых сотрудников в среднем по рынку труда выросли на 7,5%. Наиболее высокие темпы в годовом разрезе традиционно демонстрирует сфера информационных технологий (+10,3%).

Значительный рост зарплат (+9,2%) показала сфера управление персоналом, что говорит о все большей значимости HR в бизнес-процессах российских компаний.

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