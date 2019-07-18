Новости дня

В России число вакансий в банковской сфере сократилось на 10%

УрБК, Москва, 18.07.2019. За первое полугодие 2019 года число вакансий в банковской сфере на российском рынке труда снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании портала «Работа.ру».



Как отмечается в обзоре, один из факторов падения связан с внедрением автоматизированных инструментов ведения бизнеса, замещающих работу менеджеров, юристов, работников финансовых подразделений, передает портал «Банки.ру».



В целом количество вакансий за первые шесть месяцев текущего года выросло на 9% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Лидером стала сфера транспорта и логистики (+28%). На втором месте — сфера производства (+17%). На третьем — управление персоналом (+16%).



Годовой рост числа активных соискателей на российском рынке труда составил 12%. Наиболее активны были соискатели из сферы медицины и фармацевтики (+23% резюме). Также наибольший рост количества резюме наблюдался в сферах транспорта и логистики (+19%), продаж (+16%), управления персоналом и маркетинга (по 15% в каждой из сфер).



Зарплатные предложения для новых сотрудников в среднем по рынку труда выросли на 7,5%. Наиболее высокие темпы в годовом разрезе традиционно демонстрирует сфера информационных технологий (+10,3%).



Значительный рост зарплат (+9,2%) показала сфера управление персоналом, что говорит о все большей значимости HR в бизнес-процессах российских компаний.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:46</span><br /><strong>В России число вакансий в банковской сфере сократилось на 10%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 18.07.2019. За первое полугодие 2019 года число вакансий в банковской сфере на российском рынке труда снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании портала «Работа.ру».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088502-v-rossii-chislo-vakansiy-v-bankovskoy-sfere-sokratilos-na-10.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: