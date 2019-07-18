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Индекс промпроизводства в Свердловской области в январе-июне вырос на 2%

18 июль 2019 (13:28)

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2019. Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе-июне 2019 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.

Производство изделий из кожи в отчетном периоде сократилось на 19,4%, прочих готовых изделий — на 14,7%, мебели — на 10,7%, прочих транспортных средств и оборудования — на 9,6%, машин и оборудования (не включенных в другие группы) — на 2,7%, резиновых и пластмассовых изделий — на 2,1%, пищевых продуктов — на 1%, электрического оборудования — на 0,6%.

В остальных сегментах объемы производства выросли (прирост составил от 2% до 53,7%).

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