Компания «ФОРЭС» стала лауреатом премии «EcoBestAWard 2019»

Фотография предоставлена пресс-службой компании «ФОРЭС»

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2019. ООО «ФОРЭС» стало лауреатом премии «EcoBestAWard 2019», вручаемой за лучшие продукты и практики в области экологии и ресурсосбережения, сообщает пресс-служба компании.Проект компании «Фильтры для облаков» был отмечен в номинации «Проект года». Вручение наград состоялось 13 июля в рамках фестиваля «Eco Life Fest», который прошел в Москве в Измайловском парке.Основой проекта, высоко оцененного экспертами премии, стало опережающее развитие газоочистных систем компании «ФОРЭС».«Сегодня на заводах компании работают около 200 современных рукавных фильтров, которые улавливают более 99% попадающей в них пыли. Будучи ценным сырьем, она опять возвращается в производство. Кроме того, на двух из трех основных площадок компании и ее партнеров благодаря станциям очистки отсутствуют хозяйственно-бытовые стоки: полученная из них техническая вода также передается в производство и выпаривается. Отсюда и те самые облака пара, которые упомянуты в названии проекта. Из-за высокой температуры и влажности в одном из технологических звеньев — на башенно-распылительных сушилах — долго пришлось использовать газопромыватели. Нужный уровень очистки они тоже обеспечивали, но без необходимого запаса. И только в 2018 году партнеры компании — челябинская фирма «Албокос» — предложили нужное инженерное решение и эффективные фильтрующие материалы, только что появившиеся на мировом рынке», — отмечает пресс-служба.Также частью проекта стало расширение экологического мониторинга, который постоянно ведет на своих предприятиях «ФОРЭС». Так, в 2018 году программа расширенного мониторинга была реализована в Асбесте. Сейчас подобную программу осуществляет партнер компании — шадринский завод «Технокерамика».Организатором премии «EcoBestAWard» является Фонд «Социальные проекты и программы», она проводится при экспертной поддержке Всероссийского общества охраны природы, FSC России, Департамента здравоохранения Москвы, Московского энергетического института и Российского Зеленого креста.